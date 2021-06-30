انتصار السيسي عن ثورة 30 يونيو: ضرب فيها المصريون المثل والقدوة

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جموع الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت السيدة انتصار السيسي: «أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، التي ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم».

واختتمت: «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام».