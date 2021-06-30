رئيس التحرير

محمود مسلم

انتصار السيسي عن ثورة 30 يونيو: ضرب فيها المصريون المثل والقدوة

كتب:

محمد عزالدين
12:58 م | الأربعاء 30 يونيو 2021
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جموع الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت السيدة انتصار السيسي: «أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، التي ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم».

واختتمت: «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام».

اقرأ المزيد:

جائزة المبدع الصغير 2021 برعاية انتصار السيسي.. غدا إعلان الفائزين

انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر: أتمنى أن يعم الأمن والسلام بلادنا الحبيبة

انتصار السيسي: احتفالات شم النسيم تؤكد نهج شعب مصر في انتصاره للحياة

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة: أدام الله وحدتنا

انتصار السيسي للعمال في عيدهم: أنتم ركيزة مصر وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل

انتصار السيسي تحتفي بتحرير سيناء: ستظل أرضا مقدسة للمصريين