«اتسجلت في 3 أيام».. تعرف على كواليس أغنية «تسلم الأيادي»

احتلت أغنية «تسلم الأيادي» مكانة خاصة عند الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً بمجرد طرحها، حيث تخطت حاجز الـ19 مليون مشاهدة، كما لا تخلو مناسبة وطنية وبخاصة ذكرى ثورة 30 يونيو، من «تسلم الأيادي».

معلومات عن أغنية «تسلم الأيادي»

«تسلم الأيادي» من كلمات وألحان الفنان مصطفى كامل، وشارك فيها 11 مغنيا ومغنية، وحققت نجاحا كبيرًا، حيث أشارت إلى تأييد الجيش في خطوة عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

مصطفي كامل يتحدث عن «تسلم الأيادي»

وقال الفنان مصطفي كامل، إن الأغنية تم تسجيلها في 3 أيام باستديو رسالة بالقاهرة، وكان من ضمن المطربين المشاركين الفنان محمد فؤاد، حيث حضر بالفعل وسجل اليوم الأول، ولكنه لم يتمكن من تسجيل باقي الأيام، ما أدى إلى استبعاد صوته من الأغنية واعتذاره عنها، لأنه كان يرغب في عمل أغنية منفردة خاصة به ويهديها لمصر.

وأوضح كامل فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنه في يوم 5 رمضان كنت أجلس أنا وأحد الأصدقاء المقربين لي، «والد الفنانة غادة رجب» واقترح علي صديقي فكرة أن أقوم بعمل شيء أهديه للجيش المصري في ذكرى العاشر من رمضان، وبدأت في تنفيذها على الفور».

وعن انسحاب عدد من الفنانين من الأوبريت قبل تسجيله، يقول: «بالطبع حدث ذلك، فهناك أشخاص انسحبوا لأن لهم حجج منطقية في هذا الانسحاب، وهناك أشخاص انسحبوا بحجج وهمية لا أساس لها من الصحة».