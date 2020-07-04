فيديو.. سائحة ألمانية في ذكرى 30 يونيو: تسلم الأيادي أغنية عزيزة على قلوبنا

احتفلت "جابي" سائحة ألمانية، بذكرى ثورة 30 يونيو، في ألمانيا، ونشرت فيديو لأغنية تسلم الأيادي على صفحتها الخاصة، قائلة: "أغنية عزيزة على قلوبنا.. تحيا مصر ويحيا السيسي".

وعبرت "جابي" من ألمانيا عبر صفحات "الوطن"، عن اعتزارها بثورة 30 يونيو، وقدمت التهنئة للمصريين، قائلة: "تحيا مصر ويحيا السيسي"، ونشرت صورة تذكارية لها بجوار إحدى المدرعات المصرية.

وقالت جابي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنها تحلم بالعودة إلى مصر، وفي انتظار السماح بفتح حركة الطيران، حتى يمكنها العودة إلى مصر، التي تعشقها، لافتة إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

َوأشارت إلى زيارتها المدن السياحية المصرية، خاصة مرسى علم عدة مرات، والبداية كانت في عام 2008، وكانت تأتي أكثر من مرة في العام الواحد، وآخر زيارة بها، كانت قبل شهور، تزامنا مع إيقاف حركة الطيران، نتيجة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان استقبل مطار الغردقة الدولى، رحلتي طيران، إحداهما قادمة من سويسرا، على متنها 151 من السائحين السويسريين، والأخرى قادمة من أوكرانيا، على متنها 175 راكبا، وذلك عقب إعلان الحكومة، استئناف حركة الطيران الدولية، عقب توقفها لمدة 3 أشهر.