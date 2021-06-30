رئيس «أمناء الجامعة الألمانية» يشهد تدشين الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن تصميم الهوية البصرية لمحافظات مصر يعني تطوير شامل وكامل في جميع مناحي الحياة، وعائده إحداث تنمية سياحية وبشرية ومكانية ورفاهية مجتمعية، وخلق فرص عمل وتسويق صناعي واستثماري واقتصادي، ما يتطلب إيجاد ظهير قوي معه يساند الجامعة، وهو ما تحقق من خلال ما وجدناه متمثل من دعم وتعاون من المحافظين والأجهزة التابعة لها، ومجلس الوزراء ومسؤولي وزارة الدفاع، ومن ورائهم فريق عمل مركز الهوية البصرية للجامعة، ويضم 3000 شخص، منهم 900 أكاديمي.

ونوه «منصور» إلى أن إطلاق مشروع الهوية البصرية لمصر يأتي في ضوء التكليف الرئاسى الصادر للجامعة، بتعميم هذا المشروع على جميع المحافظات؛ إذ يجرى تباعا تنفيذه في 11 محافظة، بجانب الانتهاء من إتمام تنفيذه بمحافظة الاقصر.

جاء ذلك في كلمة الدكتور أشرف منصور، التي ألقاها خلال الاحتفالية الرسمية التي أقيمت أمس الثلاثاء، بمحافظة الإسكندرية، في مناسبة إطلاق اللواء محمد طاهر الشريف، المحافظ، إشارة البدء في تنفيذ مفردات مشروع الهوية البصرية للمحافظة، بداية بمنطقة بئر مسعود بنطاق حي المنتزه أول، ويستغرق مدة التنفيذ 6 أشهر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والعميد محمود أبو العينين، وفريق عمل مركز هوية مصر بالجامعة، بجانب الجهات المعنية بالمحافظة السياحية - الأثرية - الصناعية - الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة التفعيلية عقب إعلان الجامعة الألمانية بالقاهرة، في 18 فبراير الماضي، الانتهاء من جميع الأعمال التصميمية والدراسات لمشروع تصميم الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، وتسليم الدكتور أشرف منصور للواء محمد طاهر الشريف وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية للمحافظة، والكتيب التوضيحي للتطبيقات المكانية، وسبل استخدام مفردات الهوية.

ويتضمن المشروع تصميم خط كتابي خاص للمحافظة، بجانب أحرف خطوطها اللغوية المستخدمة، التي تنم عن أطيافها التراثية كافة، وكذلك تصميمات لإطلاقها على معالم الإسكندرية البارزة لزائريها، كواجهات المباني الأثرية، وفنار الإسكندرية، والكنائس، والمزارات، والمتاحف، والمعابد، والفنادق، والمنتجات البصرية كالأعلام.

كما يشمل المشروع تطوير العناصر كافة الخاصة بالكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة، والميادين العامة واللافتات المضيئة، وإعلانات الطرق واللوحات الإرشادية، وبوابات الإسكندرية، بالإضافة إلى تصميمات لوسائل النقل والمواصلات المتنوعة، وللهدايا التذكارية.