فريق من الجامعة الألمانية لوضع الهوية البصرية لمدينة دهب

استقبل اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أعضاء فريق الجامعة الألمانية المكلفين بوضع الهوية البصرية لمدينة دهب.

وقال رئيس مدينة دهب إن الوفد قام بجولة تفقدية لكافة قطاعات المدينة والوديان التابعة لها، للوقوف على رؤية وإطار محدد للمدينة، يساعد في تحديد الهوية البصرية لها، لتميزها عن باقي مدن المحافظة.

الهوية البصرية تسهم في التسويق السياحي للمدينة

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات له، قبل قليل، أنه من المقرر أن يجري تحديد الهوية الخاصة بالمدينة طبقاً لأكثر المقومات التي تتميز بها، للمساهمة في التسويق السياحي الشامل لها محلياً وعالمياً، وتوفير العديد من الفرص العمل و الاستثمار على أرضها.

وأكد رئيس المدينة أنه سيجري إعلان التصميمات الخاصة بمشروع هوية المدينة على الصفحات الرسمية للمحافظة، والهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، وعلى منافذ المحافظة والطرق، اللافتات، والهدايا التذكارية، التشيرتات، وبدل الغوص، وذلك عقب الانتهاء منها.

بروتوكول لدعم جهود المحافظة وتطويرها جمالياً وتخطيطياً

ووقع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الألمانية، في وقت سابق، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظ جنوب سيناء، بهدف دعم جهود المحافظة وتطويرها جمالياً وتخطيطياً، وذلك من خلال مدها بالخبرات العلمية المتوفرة بكليات الإدارة والتصميم والعمارة وهندسة الكمبيوتر، طبقاً للتكليف الرئاسي للجامعة في يوليو 2018، لتنفيذ الهوية البصرية في محافظة الأقصر، وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية، تحت إشراف وزارة الدفاع، بالتنسيق مع المحافظين وجميع الجهات المعنية.

وبادرت الجامعة بإنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها، الذي يضم 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني، للعمل على تنفيذ هذا المشروع القومي، وجرى تسليم مشاريع وكتيبات وحق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

كما قام فريق العمل بإعداد تصميمات لعدد من مدن المحافظة، منها نوبيع وطابا ودهب والطور وسانت كاترين، وجاءت هذه التصميمات مستوحاة من طبيعة كل مدينة على حدة، بما تزخر به من الأحياء المائية النادرة، والشعب المرجانية الفريدة، والرمال الصفراء الناعمة، والجبال ذات الألوان المبهجة.

وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء

وتسلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء، والكتيب التوضيحي المتعلق بالتطبيقات المكانية وسبل استخدام وإطلاق الهوية البصرية للمحافظة، من الجامعة الألمانية، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.

جدير بالذكر أن فريق عمل مركز هوية مصر قد سبق وأن قام بعمل رؤية متكاملة لمدينة شرم الشيخ، وتصميمات خاصة تعبر عن طبيعتها وجرى تسليم شهادة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية للمدينة، للواء خالد فودة في شهر يناير عام 2019.

وجاء شعار مدينة شرم الشيخ مزيج بين كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، وفي الجزء العلوي من كلمة شرم يعبر عن أمواج البحر، والجزء السفلي عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين جاءت معبرة عن جبال المدينة، حيث راعت الجامعة في تصميمها للشعار آنذاك أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم.