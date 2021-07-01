حيل ونصائح للحفاظ على بطارية هاتفك المحمول: «اقفل البلوتوث»

يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، صعوبة في الحفاظ على عمر بطارية الهاتف لفترة طويلة، نظرًا لسوء التعامل معها، واستخدامها في كثير من الأحيان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض الحيل والنصائح لإطالة عمر بطارية هاتفك المحمول، وفقًا لموقع Wikihow على النحو التالي:

تجنب أسلوب الشحن الكامل أو نفاذ الشحن تمامًا

تجنب ترك هاتفك المحمول يستنفذ كل طاقته؛ إذ تُصمّم البطاريات المعتمدة على الليثيوم لتشحن مبكرًا وكثيرًا، على عكس البطاريات المعتمدة على النيكل، مثل بطاريات «إيه إيه»، القابلة لإعادة الشحن، المصنوعة من النيكل والكادميوم، أو النيكل هيدريد الفلزي، التي نراها في أغلب المحلات التجارية، وبالتالي ترك شحنها يهبط لأدنى مستوى يمكن أن يدمرها.

أما بالنسبة للبطاريات المعتمدة على الليثيوم، فإن نقص الشحن بنسبة بسيطة، والشحن المتكرر يُطيل عمر البطارية.

أغلِق خاصية الاهتزاز في هاتفك

يفضل استخدم نغمة الرنين فقط، فخاصية الاهتزاز تستهلك طاقة إضافية من البطارية، وحافِظ على صوت نغمة الرنين منخفضًا قدر الإمكان.

أغلِق الضوء الخلفي لهاتفك

الضوء الخلفي هو ما يسهِّل من القراءة في الضوء الساطع أو خارج المنزل، ورغم ذلك، فإن الضوء يستهلك طاقة البطارية، وإذا استطعت التعامل مع الهاتف دون هذا الضوء، فسوف يطول عمر بطاريتك أكثر.

أما إذا اضطررت لاستخدام الضوء الخلفي، سوف تسمح لك الكثير من الهواتف بتحديد الوقت الذي يستمر خلاله تشغيل الضوء، قلِّل هذا الوقت، فعادةً ستكون مدة ثانية واحدة أو ثانيتين فعالة بما يكفي، وبعض الهواتف تتضمن خاصية استشعار الضوء المحيط، التي يمكنها إغلاق الضوء الخلفي في حالة توفر الضوء الساطع، وتشغيله في حالة وجود ضوء أقل.

تجنب استخدام الخواص غير الضرورية

إذا كنت تعلم أن مدة من الزمن ستمر قبل المرة المقبلة لشحن هاتفك، لا تستخدم الكاميرا أو تتصل بشبكة الإنترنت، فالتصوير باستخدام الضوء الكاشف «الفلاش» بشكل خاص، يمكن أن يستنزف بطاريتك بسرعة.

حافظ على مدد قصيرة لمكالماتك

أحيانًا تكون البطارية التي اقتربت على النفاد هي عذر للتخلص من الهاتف «وهو عذر جيد لهذا الغرض»، لكن إذا أردت فعلًا أن تحفظ البطارية حدِّد وقت مكالمتك.

أغلِق خاصية نقل البيانات «البلوتوث»

سوف تستنزف هذه الخاصية بطاريتك بسرعة شديدة، فقط شغِّل خاصية البلوتوث عند الحاجة.

وينطبق ذلك أيضًا على خواص الإنترنت الهوائي «واي فاي»، وتحديد الموقع «جي بي إس»، والقدرات التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، أبقِهم مغلقين دائمًا باستثناء الوقت الذي تحتاجهم فيه لو كان هاتفك يتضمن هذه الخواص، دون إضافتها إليه خارجيًا.

تجنب استخدام الصور المتحركة أو المغيرة أو مقاطع الفيديو كخلفية للشاشة

الخلفيات المتحركة سوف تستنزف بطاريتك بشكل أسرع، لذا استخدم خلفية سوداء متى كان ذلك ممكنًا، إذ تستخدم الشاشات ذات تقنية «إيه إم أو إل إي دي» طاقة أقل بكثير، حين تكون الخلفية سوداء مقارنة بالأخرى البيضاء.