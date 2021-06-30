إنجازات في عهد الرئيس السيسي: شوف كنا فين.. وبقينا إزاى

عرضت جريدة «الوطن» فيديو يرصد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السبع سنوات الماضية في العديد من المجالات ولا سيما الأمني والصحي والتعليمي والاقتصادي، وغيرها من الملفات، نستعرضها في السطور التالية:

الملف الأمني

وجاء في الفيديو: «عادت الجبهة الداخلية لقوتها وصلابتها لتنعكس بشكل تلقائي على الجبهات الخارجية، البداية بالملف الأمني، حيث فشلت التنظيمات الإرهابية وداعميها، في عرقلة عمليات لتنمية لتتلقى ضربات موجعة، واحدة تلو الأخرى، لتعلن مصر القضاء على الإرهاب، كما أطلقت مصر العملية الشاملة سيناء، التي نجحت في تجفيف منابع كثيرة للإرهاب هناك وأدت لتراجع الهجمات المتطرفة».

وتابع الفيديو: «هذا فضلا عن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020 بهدف حماية السواحل، وإنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لرفع الكفاءة القتالية للقوات».

التعليم

وأوضح الفيديو أن مصر تمكنت من تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد على الابتكار والفهم وحولت الاختبارات من ورقية إلى إلكترونية، وتقوية شبكات الإنترنت بالمدارس، وتسليم الطلاب أكثر من 2 مليون تابلت وافتتاح 41 مدرسة يابانية بالمحافظات والعمل على بناء 55 مدرسة أخرى ليرتفع ترتيب مصر من جودة التعليم عالميا من المركز قبل الأخير إلى 74 عالميا.

والأمر ذاته في التعليم الجامعي، حيث ارتفعت أعداد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة مقررة بـ 23 عام 2014، هذا فضلا عن إنشاء الجامعات التكنولوجية لتطوير التعليم الفني، وزيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 160% لتصل لـ 65 مليار جنيه مقررة بـ 25 مليار عام 2014.

الصحة

أشار الفيديو إلى أن الدولة أطلقت المبادرات الرئاسية التي طافت كل شبر في أرض المحروسة بحثا عن صحة أفضل لأبنائها، فبدأت بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة، كما لاقت سيدات مصر اهتماما كبيرا من الرئاسة، حيث أطلقت مبادرة خاصة للكشف المبكر لما يقرب من 4 ملايين سيدة في إطار مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي، وإنهاء قوائم انتظار المرضى خلال 6 أشهر.

ونجحت الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث ضخت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس والتعاقد على شراء ملايين الجرعات من لقاحات كورونا الصيني والبريطاني.

البناء والإسكان

جاء في الفيديو أن الدولة أطلقت مشروع مصر دون عشوائيات، حيث انتهت من تطوير 312 منطقة وتنفيذ 108 مشروعات لمدة الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ورفح الجديدة والعلمين الجديدة للتخفيف عن الكتل السكانية الحالية، وبناء مليون وحدة سكنية.

النقل والطرق والكباري

وبذلت الدولة مجهودات كبيرة لإعادة الحياة لقطاع الطرق والنقل والكباري، حيث تم تطوير منظومة النقل الجماعي بإدخال أتوبيسات جديدة بجودة عالية على مستوى المحافظات، وتنفيذ 199 مشروعا في الطرق الرئيسية والداخلية بإنشاء طرق وكباري ومحاور وتطوير هيئة السكك الحديدية.

حياة كريمة

وأوضح الفيديو أن مبادرة حياة كريمة هي من أكثر المبادرات الرئاسية التي حققت طفرة نوعية في تحسين حياة المواطنين في 1000 قرية بحلول عام 2024.

الاقتصاد

نجحت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، الذي أنقذ مصر من حالة الإفلاس في عام 2012 والذي لاقي إشادات دولية باعتباره أسرع الاقتصاديات نموا بعد الإصلاحات الأخيرة.

البترول

حققت مصر لااكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي والوصول لأعلى معدلات إنتاجه تاريخيا، 7 مليارات قدم مكعب يوميا، للتحول مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز.

الصناعة

أطلق مشروع قومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 3 مدن صناعية جديدة هي مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة النسيج الجديدة بالسادات.

الزراعة

أطلقت الدولة مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية.