بوتين: لو أغرقنا السفينة البريطانية لن تقوم حرب عالمية ثالثة

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهاك السفينة الحربية البريطانية «إتش إم إس ديفيندر»، للمياه الإقليمية الروسية ووصفه بـ«استفزاز»، كما زعم أن حلفاء لندن الأمريكيين لهم دور في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقال بوتين: «لو أغرقت موسكو السفينة، فلن يؤدي ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة»، بينما قال موقع روسيا اليوم الناطق بالإنجليزية: إن الرئيس الروسي يشكك بهذا التصريح في اندلاع حرب مع حلف الناتو لدعم بريطانيا.

وأضاف بوتين: أن هذه الحرب لن تندلع لأن المحرضين يعرفون أنهم لن يكونوا قادرين على الفوز.

وفي الأسبوع الماضي، دخلت السفينة البحرية البريطانية المياه في جزيرة القرم التي تعتبرها بريطانيا أوكرانية وتقول موسكو أنها روسية، حيث دخلت السفينة بعمق ثلاثة كيلومترات في مياه القرم.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، استهدف خفر السواحل الروس السفينة بطلقات تحذيرية.

وكشف بوتين عن أن طائرة استراتيجية أمريكية أقلعت من مطار في جزيرة كريت وتوجهت نحو روسيا في الصباح قبل دخول السفينة المياه الروسية، وقال: إن الدولتين العضوين في الناتو لا تريدان صراعًا، وليس من الصحيح القول إن العالم الآن على شفا حرب عالمية، على حد قوله.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن الأمور التي نوقشت في قمته الأخيرة مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في جنيف قد تقدم تفسيراً، مضيفا: «لماذا كان من الضروري القيام بمثل هذا الاستفزاز؟ لماذا؟ لإثبات أنهم لا يحترمون اختيار القرم للانضمام إلى روسيا؟».

كما انتقد بوتين الغرب لنفاقه، مشيرًا إلى أن موسكو أمرت قواتها بالابتعاد عن الحدود الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تلقت روسيا شكاوى.