«أمام أستار الكعبة».. طبيب سمير غانم يكشف عن مرة وحيدة بكى فيها الراحل

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، وصديق وطبيب الفنان الراحل سمير غانم، عن المرة الوحيدة التي بكى فيها سمير غانم، قائلاً: «منذ 20 عاما كنت في عمرة مع سمير غانم، وهي تلك المرة الوحيدة التي شاهدته فيها يبكي عندما أمسك بستار الكعبة بيديه».

وأضاف لـ«الوطن» أن سمير غانم كان ينفق بسخاء ويساعد الفنانين من حوله، ولا يستطيع أن يتخلى عن فنان صاعد، ويقف وراءه، وهو ما حدث مع الفنان محمد سعد الذي شاركه في أحد أعماله الفنية بعد تأخره فنيا بعد فيلم «كركر» قائلاً: «يجب أن نقف وراء المواهب ومحمد سعد موهوب، فقد كان سمير غانم لديه سماحة نفس بشكل كبير».

دلال عبد العزيز لا تتحرك إلا بمساعدة المحيطين

ومن جانبه كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا إن الحالة الصحية الخاصة بها لا تسمح لها بالتحرك إلا بمساعده المحيطين بها، حيث إن الأطباء أكدوا ضرورة عدم بذلها مجهود زائد عن المسموح به في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها الفنانة القديرة، مضيفا: «الحالة الصحية في الوقت الراهن لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ولكنها تشهد استقرارا».

ونفي «رامي» ما تردد عن خروج دلال عبد العزيز لغرفة عاديه قائلا: «لم يحدث ذلك.. فال خير».

ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، رغم سلبية مسحتها، ولكن الفيروس سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظ ولكنها شبه مستقرة.