دنيا سمير غانم تحيي أربعين والدها: وحشتني

أحييت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدها النجم سمير غانم، وذلك من خلال منشور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا سمير غانم، «بوست» عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت فيه «وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب و لا مناقشة حساب».

كما وجهت دنيا سمير غانم، الشكر للجمهور حيث قالت «بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة... اليوم الـ 40».

يذكر أن الفنان سمير غانم، توفي يوم 20 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتم نقله حينها إلى المستشفى، ليتم الإعلان عن شفائه، قبل إعلان أسرته إصابته بفشل كلوى أدى في النهاية إلى وفاته.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، زوجة الفنان الراحل لم تعلم حتى الآن بخبر وفاته، خوفا من تدهور حالتها الصحية، خاصة هى الأخرى كانت قد تم نقلها إلى المستشفى فى نفس اليوم الذي تم نقله فيه، وذلك بسبب إصابتها هى الأخرى بفيروس كورونا المستجد ولكن مؤخرا ثبت سلبية المسحة، ولكن لاتزال حالتها متدهورة بسبب مضاعفات مابعد كورونا.

مسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن آخر الأعمال التى شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، كان رمضان الماضي، حيث شاركت فى مسلسل «ملوك الجدعنة»، مع النجوم عمرو سعد ومصطفى شعبان ويوسف شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.