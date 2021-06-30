طبيب سمير غانم يكشف عن رأي الفنان الراحل في موهبة محمد رمضان

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، عن رأي الفنان الراحل سمير غانم، في موهبة الفنان محمد رمضان.

وقال هندي طبيب سمير غانم، والمعروف بصداقته الشديدة لعملاق الكوميديا الراحل: «كنت قدمت تحليل عن شخصية محمد رمضان، واتصل سمير بي هاتفياً وأخبرني أن التحليل قاسي، وقال لي نصاً جرى أيه يا وليد كلنا كنا شباب، اديله فرصة يعيش الحياة متقسوش على الناس، محمد موهبة كبيرة وأنا بحبه».

وتوفي سمير غانم في 20 مايو 2021، ، وكتبت ابنته دنيا في ذكرى الأربعين على وفاته عبر حسابها على فيس بوك: «وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة».

معاناة دلال عبد العزيز مع كورونا

بينما لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز، زوجة سمير غانم، تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، رغم سلبية مسحتها، ولكن الفيروس سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظ ولكنها شبه مستقرة.

وانتقل الفيروس لدلال خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي» مع ابنتها دنيا سمير غانم، وتم إصابتهم خلال التصوير، الذي توقف حتى الآن.

رامي رضوان يتحدث عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وأكد رامي إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، ولم تشهد تحسنًا ملحوظًا، وما زالت حتى الآن لا تسطيع الحركة إلا بمساعدة طاقم التمريض.

ونفى رامي، ما تردد خلال الساعات الماضية عن خروج دلال عبد العزيز لغرفة عادية قائلًا «لم يحدث ذلك».