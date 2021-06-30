احذر شراء سمك «الكبريت» على أنه «تونة».. صيادون يكشفون الفرق

دأب بعض تجار الأسماك بالمدن الساحلية في محافظة البحيرة، على بيع أصناف أسماك رخيصة، على أنها أصناف أخرى غالية الثمن، مثل سمك «الطوبار»، الذي لا يميزه المستهلك عن سمك «البوري»، للتشابه الكبير بينهما.

وفي الوقت الذي يُخرج فيه البحر خيرات كثيرة للإنسان، يكتشف الصيادون في كل يوم يرمون فيه شباكهم، أنواعاً وأصنافاً جديدة من الأسماك، وتجد أسواق الأسماك تعرض عشرات الأنواع، منها قشريات مثل «الجمبري، الكابوريا، الاستاكوزا، وسرطان البحر»، وكذلك الأسماك المختلفة، وأشهرها «البلطي، البوري، التونة، القاروص» وغيرها، فضلاً عن المحارات مثل «أم الخلول، الجندوفلي، الخفش».

ولأهمية الأسماك، أكد خبراء التغذية أن اعتماد الإنسان على الأصناف التي تخرج من البحر في غذائه اليومي، يمنح جسده كل العناصر والفيتامينات التي يحتاجها، لما لها من أهمية غذائية، حيث تحتوي على عناصر غذائية ضرورية لجسم الإنسان.

سمك «الكبريت» خدعة تجار الأسماك الكبرى

ظهر خلال السنوات القليلة الماضية نوع من الأسماك يطلق عليه «الكبريت»، الذي يشبه أسماك «التونة» إلى حد كبير، ويقول «حمادة جابر»، صياد، يخرج سمك «الكبريت» في شباك الصيادين بسواحل البحر المتوسط، ويرزقون بكميات كبيرة منه في كل مرة، وكما هو متعارف عليه، يذهب الصيادون إلى حلقة السمك، يبيعون ما رزقهم الله به، إلا أن التجار يبيعون «الكبريت» على أنه سمك «تونة»، وهو ما يندرج تحت جرائم الغش، التي يعاقب عليها القانون.

أسعار «الكبريت» و«التونة» بأسواق الأسماك

بحسب ما ذكر «محمد جمال»، تاجر أسماك بمحافظة البحيرة، فإن سعر سمكة الكبريت لا يتجاوز في أي حال 80 جنيهاً، في الوقت الذي يتجاوز فيه سعر سمكة التونة 500 جنيه، وهو ما يدفع التجار إلى بيع الكبريت بأسعار عالية، على أنه سمك تونة.

الفرق بين «التونة» و«الكبريت»

وقال «عيد سلامة»، صياد، لا شك أن الفرق بين النوعين يصعب على أي أحد تمييزه، حتى إن هناك بعض الصيادين يصعب عليهم تمييز الفرق بين هذين النوعين من الأسماك، إلا أنه أوضح أن هناك بعض الفروق بينهما، منها لون الظهر، فتتميز التونة بظهرها الرمادي السادة، فيما يكون لون ظهر الكبريت أسود على هيئة خطوط، كما أن فم سمكة التونة أكبر بكثير من الكبريت، وحجم ذيل التونة أكبر من الكبريت، وهو ما يميزهما عن بعضهما.