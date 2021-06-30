أستاذ باطنة: لاتوجد دراسات تؤكد أن لقاحات كورونا تنتج مناعة لفترة طويلة

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ المناعة والباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود دراسة علمية جرى نشرها من علماء كلية الطب جامعة واشنطن بولاية ميزوري الأمريكية، تشير إلى أن لقاحات فيروس كورونا «فايزر و موديرنا» المصنعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أوضحت أن الخلايا للجهاز المناعي «الذاكرة» طويلة الأجل تعمل على زيادة فترة حصانة المصل للقاح كورونا، خاصة الذين أصيبوا بكورونا قبل الحصول على اللقاح.

وأضاف «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نتائج الدراسة بمثابة دلائل مبشرة على احتمالية أن تكون فاعلية لقاحات كورونا طويلة الأجل وتسهم في الوقاية من الإصابة بمرض كورونا خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي دراسات أو تجارب سريرية تؤكد أن لقاحات كورونا ستنتج مناعة تستمر لفترات طويلة، لافتًا إلى أن فترة تحضير وإنتاج واستخدام اللقاحات بسيطة ولا توجد أي دلائل على أرض الواقع تؤكد ذلك.

وتابع: « لقاح كورونا موجود منذ شهور، ولا نستطيع القول إن المناعة ستستمر لطول العمر، ولكن طالما خلايا ذاكرة المناعة بدأت تحتفظ بالأجسام المضادة فهو يبشر بأن يكون طويل الأجل، ومع المتابعة المستمرة لنتائج المصل هي التي تؤكد أو تثبت نتائج الدراسة».

وشدد الدكتورعبدالهادي خضر، على ضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا«كوفيد 19»، لافتا إلى أن جميع اللقاحات المنتجة والمحضرة والحاصلة على تراخيص الاستخدام الطارئ آمنة و لاتوجد منها أي مضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى ضرورة التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بالتغذية السليمة.