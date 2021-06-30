تأثير كورونا على الأورام الخبيثة.. 7 محاور للمؤتمر الدولي لأمراض الدم بـ«طب عين شمس»

افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أسامة منصور، وكيل الكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي السنوى التاسع للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكليه الطب جامعة عين شمس.

يأتي الموتمر الذي يستمر لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

أدوية أمراض الدم وزراعة النخاج

ويهدف المؤتمر إلى جمع العلماء والباحثين في مجال أمراض وأورام الدم الإكلينيكية وزرع النخاع؛ لتبادل خبراتهم، ومناقشة الأدوية الجديدة وتأثيرها على الأمراض المختلفة في مجال أمراض الدم، وزراعة النخاع، ومدى فاعليتها في التحكم في مسار هذه الأمراض.

طرق علاج أورام الدم الحميدة والخبيثة

كذلك يتناول المؤتمر التقدم في استخدام الخلايا الجذعية في علاج مختلف أمراض الدم الوراثية والمكتسبة واستكشاف أحدث الطرق لعلاج أمراض وأورام الدم الحميدة والخبيثة، عن طريق استخدام تقنيات جديدة في عمليات زرع النخاع من متبرع.

تأثير كورونا على وظيفة النخاع العظمي

كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة تأثير فيروس كورونا التاجى كوفيد 19 على مرضى أمراض وأورام الدم، وكذلك تأثير هذه الجائحة على بروتوكولات العلاج المعتمدة، إلى جانب اكتشاف الآثار الجانبية لفيروس كورونا على وظيفة النخاع العظمى ووظائف الدم المختلفة، وكذلك فاعلية التطعيمات المختلفة وتأثيرها على وظائف الدم.

كذلك يسعى المؤتمر إلى توفير فرصة حيوية للتواصل بين المنظمات المهتمة بأمراض الدم وزرع النخاع وشركائها ضمن منصة عالمية وتعزيز التعاون الدولي بين وحدة أمراض الدم و زرع النخاع بطب عين شمس، وجامعات دولية عن طريق محاضرين دوليين من هذه الجامعات على مستوى دول العالم، وتسليط الضوء على مجال أمراض الدم الإكلينيكية وزرع النخاع، حيث أنه لم يعد تخصصًا نادر الوجود؛ نظرا لانتشار العديد من أمراض الدم الحميدة والخبيثة و ظهر أهميتها أثناء جائحه كوفيد 19 و ارتباط هذا الفيروس و تطعيماته بأمراض تخثر الدم و حدوث الجلطات المتعددة والبحث المستمر في العلاقة بينهم.

ويتضمن المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية وهى

– تأثير فيروس كوفيد 19 على أمراض الدم الحميدة والخبيثة.

– دور التطورات المعملية في الجزيئات الحيوية في تشخيص العديد من أمراض الدم الوراثية و المكتسبة.

– الاتجاهات الحديثة لعمليات زرع النخاع من متبرع و تطورات استخدام الخلايا الجذعية في مختلف الامراض.

– التجارب السريرية الافتراضية: وجهات النظر في العديد من الأدوية البيولوجية الحديثة و أدوية الخلايا المناعية النشطة في مهاجمه اورام الدم المتعددة.

– عرض كل جديد تم نشره في المؤتمرات الدولية بأوروبا وأمريكا.

– الوعي الطبى بأهمية مجال أمراض الدم الإكلينيكية في مختلف مجالات الطب.

– الاتجاهات الحديثة في تخصص أمراض وأورام الدم الإكلينيكية وزراعة النخاع.

جدير بالذكر أن المؤتمر ينقسم إلى جزء حضور مباشر يشارك فيه ما يقرب من 500 مشارك، وجزء آخر عبر منصة إلكترونية خاصة بفاعليات المؤتمر اتباعا للإجراءات الاحترازية، بمشاركة ما يزيد عن 5000 مشارك.

يشارك في فعاليات المؤتمر 16 طبيبًا عالميًا، بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات «القاهرة، المنصورة، المنوفية، الإسكندرية، طنطا، سوهاج، أسيوط، قناه السويس»، والمعهد القومي للأورام ومعهد ناصر والشيخ زايد التخصصي، بالإضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي، إلى جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول العربية من الكويت و السعودية والإمارات.