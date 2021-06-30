عاجل.. الحكومة تعلن مواعيد صرف المرتبات بالزيادات الجديدة

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة.

تقسيم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة على 5 أيام

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقرر تقديم مواعيد صرف المرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد، وتقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بمواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر

من جانبه قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة «الجائحة».

وأشار إلى أن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة جاءت كالتالي، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26، 27 يوليو 2021.