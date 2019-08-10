تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بتنفيذها مديرية التموين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على المجازر ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

واطلعت منال أيضا على الموقف التمويني بالمحافظة وكذلك توافر المواد البترولية بالإضافة إلى التأكد من صرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة من المطاحن التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز خلال فترة العيد.

وفي هذا السياق أسفرت حملات مديرية التموين التي نفذتها خلال اليوم السبت بنطاق المحافظة عن تحرير27 محضر لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وكذلك نقص وزن رغيف الخبز وعدد من المخالفات الأخرى.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين عن انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة الموقف التمويني أولا بأول بالإضافة إلى تكليف الإدارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة بالتواجد الفعلى والمستمر بالأسواق.