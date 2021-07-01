تفاصيل حفلات الأوبرا والساقية في الويك إند.. منها حفل محمد ثروت

يستعد غدا وعلى مدار يومي الجمعة والسبت الموافقان 2 و3 يوليو الجاري، الجمهور لباقة من الحفلات الغنائية والموسيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي، والتي يمكن للجمهور الاستمتاع بها خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، تفاصيل حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي، في إطار سلسلة الخدمات الفنية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

حفلات دار الأوبرا

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني باقة من أعمالها الموسيقية، يوم السبت المقبل، الموافق 2 يوليو داخل القاعة الرئيسية بدار الأوبرا بأسعار تبدأ من 60 جنيها.

حفل فؤاد ومنيب

كما وتقدم دار الأوبرا على مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي حفل فؤاد ومنيب 2 يوليو المقبل بأسعار تبدأ من 85 جنيها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل من أعمال بليغ حمدي

وتقدم باقة من أغنيات الفنان الراحل بليغ حمدي 2 يوليو على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا في تمام الساعة 8 مساءً بأسعار تبدأ من 85 جنيها.

حفل ذكرى ميلاد العندليب

ويقدم الفنان محمد ثروت باقة من الأعمال الغنائية بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب ورحيل محمد الموجي، السبت المقبل الموافق 3 يوليو على مسرح النافورة بأسعار تبدأ من 85 جنيها.

حفل أوركسترا أوبرا القاهرة

وأخيرا يقدم الفنان ناير ناجي على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم السبت المقبل 3 يوليو؛ حفل أوركسترا أوبرا القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بأسعار تبدأ من 60 جنيها.

حفلات ساقية الصاوي

حفل علي قنديل

ويقدم علي قنديل أقوى حفلات استاند أب كوميدي في ساقية الصاوي الجمعة المقبلة في تمام الساعة 7 مساءً داخل قاعة النهر بأسعار تبدأ من 50 جنيها، ولا يسمح بدخول الأطفال أقل من 6 سنوات إلا فى الحفلات المخصصة لأطفال، كما وتعد تلك الحلفة رقم 500 للفنان على مسرح الساقية .

نادي كاميرا الصاوي

كما وتبدأ الساقية على قاعة نسيب من الساعة 3 وحتى 4:30 مساءً كورس نادي كاميرا الصاوي من سن يبدأ من 15 سنة، بقيمة الاشتراك 560 جنيه 4 مرات شهريا، بداية من السبت 3 يوليو والسبت 10 يوليو والسبت 17 يوليو والسبت 31 يوليو، والذي تتعرف من خلال الورشة على كيفية استخدام الكاميرا الاحترافية، وكيفية تكوين صورة قوية من حيث التكوين والإضاءة.

وللاشتراك في الورشة يجب أن تكون عضو، ولعمل العضوية https://culturewheel.com/en/memberships .

ورشة إعداد ممثل

وعلى قاعة نسيب تقدم ورشة إعداد ممثل بسعر يبدأ من 1000 جنيها بداية من السبت المقبل الساعة 5 مساءً.

ووضعت الساقية شروط للورشة ومن بينها السن يبدأ من 18 سنة السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 1.30 إلى 3 مساءً 3 ساعات أسبوعيا بمعدل 12 ساعة شهريا، على أن تكون قيمة الاشتراك 1000 جنيه 8 مرات شهريا، بداية من السبت 3 يوليو والسبت 10 يوليو والسبت 17 يوليو والسبت 31 يوليو والثلاثاء 6 يوليو والثلاثاء 13 يوليو، والثلاثاء 27 يوليو.

ويمكن الاشتراك في الورشة يجب أن تكون عضو، لعمل العضوية https://culturewheel.com/en/memberships .