وهابيات والموسيقى العربية.. أسعار تذاكر حفلات دار الأوبرا الصيفية

بعد توقف استمر لنحو 3 أشهر، من تنفيذ للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الثقافة عن استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا المصرية بـ 40 حفلا متنوعا في المسارح المفتوحة والتي تقرر إنشائها والعمل بها خلال فترة الصيف.

وتضم تلك الحفلات كوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل وأسعار عدد من تلك الحفلات، وفق الموقع الخاص بحجز تذاكر حفلات الأوبرا كالتالي:

حفل موسيقى عربية:

تنظم دار الأوبرا المصرية حفل موسيقي بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي، وذلك يوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، ويصل سعر التذكرة إلى 125 جنيها.

حفل موسيقي لـ يحيى خليل:

كما تستعد أيضا إلى حفل موسيقي لـ يحيى خليل، وذلك يوم الجمعة 10 يوليو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، ويصل سعر التذكرة إلى 85 جنيها.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني:

وتنظم دار الأوبرا حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، وذلك يوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، ويصل سعر التذكرة إلى 85 جنيها.

حفل "وهابيات":

وتستعد دار الأوبرا لإقامة حفل وهابيات، وذلك يوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 85 جنيها.

ويمكن حجز تذاكر الحفلات من خلال الموقع الرسمي الخاص بها لحجز التذاكر، أو من خلال الشباك الخاص بدار الأوبرا المصرية، وحددت عدد من الإجراءات الاحترازية والتي يجب اتباعها عند الحضور، وتتمثل في الآتي:

- عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامات.

- الالتزام بالدخول من البوابات المخصصة للتعقيم الذاتي.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة من جانب المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.