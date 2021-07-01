رئيس جامعة الإسكندرية: توثيق عنف الجماعة ضرورة لتوعية الأجيال القادمة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن مشاركته في فيلم القرار الذي جاء احتفالاً بذكري ثورة 30 يونيو شئ هام وضروري خاصة وأنه يحكي عن الثورة والأحداث التي كانت ولابد من أن توثق وتؤرخ لتصبح بمثابة شاهد على أهم فترة في تاريخ مصر، لتتعرف الأجيال القادمة على ما حدث في هذه الفترة في تاريخ مصر الحديث.

واضاف «قنصوه» لـ«الوطن»، تعقيباً على مشاركته في فيلم القرار الذي تم عرضه احتفالاً بثورة 30 يونيو، أنه كان لابد من توثيق الأحداث حتى لا ينسي الجميع ما شهدته مدينة الإسكندرية خلال تلك الفترة والتعرف على التضحيات التي قدمت للبلاد في هذه الفترة العصيبة .

وحوى فيلم «القرار» مقاطع فيديو لتقارير «الوطن»، في توثيقها لأحداث بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مرورًا بعنف الشوراع، إلى احتفالات ثورة 30 يونيو، والتي كانت «الوطن»، حاضرة فيها بقوة .

وبدأ الفيلم بخطاب الرئيس المعزول، خلال انتظاره لنتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها، ومنها بدأت محاولات الجماعة المحظورة لفرض السيطرة على مختلف الوظائف والمؤسسات التعليمية والسياسية منها مجلس النواب، ونشر العنف في مختلف ميادين مصر، وتفجير الكنائس، وإطلاق صراح قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الإرهابي «طارق الزمر»، وحضوره بجانب المعزول مرسي في احتفالية 30 يونيو فشلا عن ترويع المعارضين وترهيبهم وسط محاولات تسكين أعضاء الإرهابية في كل مواقع المسئولية.