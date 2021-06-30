مروان حامد عن فيلم «القرار»: «اخترنا أماكن تصوير تعبر عن مصر.. وتجهيزه استمر عدة أشهر»

أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في عمل بحجم فيلم «القرار» الذي يوثق مرحلة هامة في حياة المصريين، وهي فترة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الفيلم يبرز الكثير من الجوانب لدى المصريين، كاشفا أن تجهيزه استمر عدة أشهر، وليس وليد اللحظة، لأنه تطلب الكثير من المجهودات والمواد الأرشيفية التي حدثت في تلك الفترة.

أماكن تصوير فيلم القرار

وعن أماكن التصوير، قال مروان لـ«الوطن» إن أماكن تصوير فيلم القرار، قصد بها التعبير عن مصر، مثل دار الأوبرا المصرية، الذي كان لديه دور كبير في الثورة، بالإضافة إلى متحف الحضارة وغيرها من الأماكن التي شهدت الثورة.

وأضاف أنه فخور بالتفاف المصريين حول فيلم «وثائقي» جديد من نوعه، يتضمن حقبة مصرية هامة عاشها المصريون أجمعين.

قنوات عرض فيلم القرار

وعرض فيلم القرار، الذي يُشارك فيه النجم آسر ياسين، على قناة cbc، والقناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وظهر في الفيلم العديد من الشخصيات المؤثرة في ثورة يونيو، وقدم الفيلم الفنان آسر ياسين، الذي قام بمحاورة عدد من الشخصيات لتحليل واستعادة بعض الأحداث الخاصة بالثورة، كما ظهرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والكاتب إبراهيم عيسى، مع عرض لقطات حقيقية من الثورة بالإضافة إلى نسرين أسامة أنور عكاشة.

وينتظر مروان حامد، خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد «كيرة والجن 1919» مع أحمد عز، وكريم عبد العزيز، ويتطرق الفيلم لأحداث ثورة 1919، ودور بطلين من المشاركين في الثورة، والفيلم يضم عددا كبيرا من الفنانين.