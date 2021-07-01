أرخص شواطئ الغردقة المفتوحة 2021

تمتلك الغردقة شواطئ مفتوحة تمتد بطول 40 كيلوا متر على طول الساحل ومعظمها شواطئ خاصة بالفنادق السياحية بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، وبالنسبة للشواطئ المفتوحة 2021‪ توجد 4 شواطئ عامة فضلا عن شاطئ النادي الإجتماعي.

الشواطي المفتوحة 202‪1 في الغردقة

يعتبر شاطئ النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة هو أحد أكبر الشواطئ العامة وأرخصها على الإطلاق َويمتد لمئات المترات ويحوي مئات الكراسي وعشرات الشمسيات وعدد من المحلات التجارية والكافتريات ورسم الدخول لغير الأعضاء 30 جنيها للفرد شاملة الكراسي والشمسيات.

4 شواطي عامة بمدينة الغردقة

تضم مدينة الغردقة 4 شواطي عامة تم غلق اثنين منها لأعمال التجديدات هما شاطئ ميرت وشاطي السواقي وسط مدينة الغردقة، أما شاطي رقم 5 وشاطئ عام بجوار مارينا السياحية، تم تأجيرهما للقطاع الخاص و تبدأ رسم الدخول من 50 جنيها للفرد بينما جميع شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية مقتصرة على نزلاء الفنادق.

أرخص أسعار في الغردقة

يوجد بالغردقة شاطئ بيت الشباب الدولي وهو عبارة عن غرف سكنية على شاطئ البحر وتكلفة إقامة الفرد 50 جنيها شاملة تكلفة سرير داخل غرفة بها خمسة أشخاص وشامل فطار ورسوم الشاطئ مجانية ويقع شمال مدينة الغردقة، بينما تكلفة الفرد في غرفة ثلاثية بها حمام خاص 85 جنيه للفرد شاملة الإفطار واستخدام الشاطئ مجانا.

كما يوجد شاطئ نادي الرياضات البحرية الذي يتبع َوزارة الشباب والرياضة ويضم فندق سياحى وشاليهات وحمام سباحة أوليمبي وشاطئ ومارينا المراكب السياحية وتكلفة الغرفة 400 جنيه لفردين بالفطار واستخدام الشاطئ ويقع على الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.