أستاذة صحة نفسية: لازم نطلع مشاعرنا السلبية في الصراخ والبكاء

قالت بسمة محراز، أستاذة الصحة النفسية، إن الصدمة النفسية تتكون بسبب عدم توقع شيء معين، وللتخلص من إمكانية حدوث الصدمة، لابد من التوقع بإمكانية حدوث أي شيء، «لازم نعرف إن مفيش حاجة اسمها مستحيل في أي حاجة»، موضحة أن عدم الثقة في الناس حتى الأقرباء قد يؤدي إلى الحياة بشخصية مهزوزة، و«الحياة مش مع شريك حياة ممكن يخوني، دي مش حياة، لازم أعيش على الإيجابيات».

وأضافت محراز، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن البعض عندما يتعرض للصدمة، فيشعر بالنقص والدونية، وهذا الأمر خاطئ تمامًا، موضحة «أي حد بيعمل حاجة، مش بيعمل كده عشان أنا عندي مشكلة، ولكن بسبب أنه عاوز يعمل كده»، كما أن الصدمة تحدث عندما يحدث شيء غير متوقع من شخص نتوقع فيه السعادة والأمان عند حدوث اي خلاف.

وأوضحت أن البعض قد يتعرض لصدمة عندما يخسر وظيفته، خاصة إذا كان يعلق على عمله الأمان، كما أنه من الأخطاء الشائعة عدم البكاء عند التعرض لشيء محزن، قائلة: «لازم نطلع مشاعرنا السلبية في الصراخ والبكاء وبعد ذلك نتقبل بأن الإنسان قد يتعرض لأي ابتلاء».

وشددت على ضرورة التخلص من فكرة الانطواء وغلق الغرفة على النفس عند التعرض لصدمة نفسية: «لازم نكسر الفكر دا، ونتقبل حدوث أي شيء سلبي»، والبعض قد ينفي فكرة تعرضه لوجع أو غدر أو آلام حتى لا يدخل في مرحلة انهيار، وهذا الأمر قد يكون صحيًا على المدى القصير»، مضيفة: «لكن لو الأمر زاد فهناك حاجة للذهاب إلى متخصص، حالة انكار الصدمة في البداية شيء إيجابي، ولكن إذا استمرت فقد يتعرض الشخص للتبلد أو الانفجار»، لافتة إلى أن علاج حالة التبلد أو الانفجار بعد التعرض لصدمة قد يأخذ وقت كبير.