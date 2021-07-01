بسبب متغير دلتا.. بنجلاديش تفرض حظرا للتجول وإغلاقا صارما

أجرت قوات الجيش والشرطة في بنجلاديش دوريات في الشوارع الخالية مع بدء إغلاق صارم لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا، مع منع نزول المواطنين من المنزل، باستثناء حالات الطوارئ وشراء الضروريات، حيث قالت الحكومة إن البلاد تشهد ارتفاعًا مقلقًا وخطيرًا في حالات الإصابة والوفاة، كما ألقت باللوم إلى حد كبير على المتغير دلتا شديد العدوى.

وتكافح المستشفيات، خاصة في المناطق المتاخمة للهند، حيث تم اكتشاف السلالة لأول مرة، وسجلت بعض المدن الريفية معدلات إصابة بلغت 70%، وفي اليوم الأول من الإغلاق الذي يستمر لمدة أسبوع كانت شوارع دكا المزدحمة عادة، مهجورة، حيث كان جنود يرتدون زيا عسكريا يقومون بدوريات ويقيمون نقاط تفتيش.

وقال قائد شرطة دكا للصحفيين: إن أي شخص يغادر المنزل دون سبب وجيه سيتم تغريمه وقد يتعرض للاعتقال، مضيفا: «إذا كنا بحاجة إلى تغريم واعتقال 5 آلاف حالة يوميًا، فسنقوم بذلك».

وأثار الإعلان عن الإغلاق الأسبوع الماضي نزوحًا جماعيًا للعمال المهاجرين من دكا، مع تكدس الآلاف على العبارات المزدحمة بشكل خطير بالتزامن مع انتشار المتغير دلتا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، روبيد أمين لوكالة فرانس برس: «علينا احتواء الفيروس بأي ثمن، ونأمل أن تنجح هذه الإجراءات الصارمة».

يذكر أن بنجلاديش سجلت ما يقرب من 900 ألف إصابة وما يزيد قليلاً عن 14500 حالة وفاة بسبب الفيروس، لكن الخبراء يقولون إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، كما أن أكثر من ثلثي الحالات الجديدة في دكا هي بسبب المتغير دلتا، وفقًا لدراسة حديثة أجراها المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال ومقره دكا.

وعلى عكس الموجتين السابقتين، أصيب قلب الريف، حيث يعيش أكثر من 60% ، مع تقارير تفيد بأن المقابر المحلية مكتظة، وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس في منطقة ساتخيرا في الجنوب الغربي: إن السلطات تحقق في تقارير إعلامية عن وفاة سبعة مرضى بفيروس كورونا بعد نفاد الأكسجين في المستشفى.

وقالت السلطات الصحية في غضون ذلك: إنها ستستأنف حملة التلقيح في البلاد اعتبارًا من اليوم، كما أظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يحتشدون في مستشفى كبير في دكا للحصول على اللقاح.