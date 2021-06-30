المستشار العلمي لفرنسا يحذر من موجة رابعة لكورونا بسبب «دلتا» 

قال عالم أمراض المناعة، والمستشار العلمي للحكومة الفرنسية، البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي، اليوم الأربعاء، إن فرنسا من المرجح أن تشهد موجة رابعة من فيروس كورونا المستحد، بسبب عودة ظهور الحالات الناجمة عن المتغير دلتا، مضيفا في تصريحات، نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، أن طرح اللقاحات سيساعد في التخفيف من تأثير هذه الموجة الجديدة من الفيروس، والتي يعتقد العديد من الخبراء الطبيين أنها قد تهاجم فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف دلفريسي لراديو فرانس إنفو: أعتقد أنه سيكون لدينا موجة رابعة، لكنها ستكون أكثر اعتدالًا بكثير من الموجات الثلاث السابقة لأن مستوى التطعيمات مختلف عن السابق.

وذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أن عالم الأوبئة الفرنسي أرنو فونتانيت، الذي يقدم المشورة للحكومة في الأمور العلمية، قال لبرنامج تلفزيوني إنه يتوقع هو أيضا أن ترتفع أعداد المصابين بفيروس كوفيد الفرنسي مرة أخرى في سبتمبر أو أكتوبر.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق، إن متغير دلتا، الذي أدى انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم إلى قيام بعض البلدان بإعادة فرض قيود السفر، يمثل الآن حوالي 20 ٪ من حالات الإصابة في فرنسا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن متغيّر دلتا هو الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن، وهو موجود في 85 دولة على الأقل، وينتشر بسرعة بين الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم.

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام المنظمة، إنه مع قيام بعض الدول بتخفيف إجراءات الصحة العامة، والإجراءات الاجتماعية، شوهدت زيادات في انتقال العدوى حول العالم، مضيفا: «كما قلنا، من المتوقع وجود متغيرات جديدة، وسيستمر الإبلاغ عنها وهذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتحور ولكن يمكننا منع ظهور المتغيرات من خلال منع انتقال العدوى».