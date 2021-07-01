بمليون و212 ألف.. تامر حسني يتصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينمات

حقق الفنان تامر حسني بفيلمه «مش أنا» مليونا و212 جنيه، بدور العرض، ليتصدر قائمة الأفلام المطروحة في السينمات حاليا.

معلومات عن فيلم «مش أنا»

ولاقت قصة الفيلم إشادات من الجمهور، خاصة وأن قصة الفيلم مختلفة، وتدور حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته -الفنانة سوسن بدر- لأنها أيضا مريضة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، الفنانة حلا شيحا، وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

فيلم «أحمد نوتردام» لـرامز جلال يحقق 61 ألف جنيه

في المقابل حقق فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، 61 ألف جنيه، ويجسّد رامز جلال، خلال أحداث الفيلم، شخصية صحفي يواجه المشكلات ويحاول حلها بطريقة مختلفة، بينما تجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون مع الصحفي للتغلب على هذه المشكلات.

فيلم «ديدو» يحقق 45 ألفا

وحقق فيلم «ديدو» 45 ألفا أمس، بدور العرض، وهو من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم «ماما حامل» يحقق41 ألفا

وفيلم «ماما حامل» 41 ألفا، بطولة ليلى علوي إيرادات فى دور العرض، أمس، حيث تدور أحداث فيلم «ماما حامل»، في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي طفلين بعد فترة من انجاب عدد من الأبناء، بينما صنف جهاز الرقابة الفيلم فوق 12 عامًا؛ لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

«ماما حامل»، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية و«سينرجي».