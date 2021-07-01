فى رسالة لأولاده.. زوج هالة صدقي: «دي مش أمكم»

أثار سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، الجدل من جديد بشأن نسب أولاده لوالدتهم الفنانة هالة صدقى، موجها رسالة خاصة لأولاده عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» بنحو: «لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرغي وأنا ساعتها مش هرحمك».

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقي تلقت فى وقت سابق إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت «بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف» مضيفة: «هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويعبت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».

وأضافت صدقى في تصريحات تلفزيونية سابقة، «أنا اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وكتب إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني»، مؤكدة أنه لا يوجد بيت الطاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين، وأن زوجها يريد «شو إعلامي» .

وأشارت الفنانة هالة صدقي، إلى أن زوجها قد يكون شعر بالخطأ الفادح الذي قام به ويحاول الرجوع إليها، لكنه لا يجد طريقة ليعود بها، لذا يقوم بافتعال المشكلات، مشددة على أنه من العيب بث الرسائل التي أرسلها إليه.

وتابعت: «زودها أوي، وكل يوم في حاجة بتطلع على حسب المود، وياريته كسب أي قضية وأنا بحاول محسسش الولاد بالمشكلة بس هم حاسين إن في حاجة غلط، وهو رافع 6 قضايا بس القضية دي موصلتش ليا».