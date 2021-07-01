13 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد في التجديد النصفى لـ«أطباء كفر الشيخ»

أعلنت نقابة أطباء كفر الشيخ عن إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بعد أن تقدم للترشيح 5 أعضاء فوق 15 سنة، و8 أعضاء تحت 15 سنة في الإنتخابات المقرر عقدها يوم 8 أكتوبر المقبل.

أبو سمرة: الإقبال علي الترشيح دلالة إيجابية

وأكد الدكتور عمرو أبو سمرة ، نقيب أطباء كفر الشيخ، إن هذا الزخم و الإقبال علي الترشح له دلالة إيجابية قوية بأن الأطباء هم جزء فعال وناجز في نسيج المجتمع رغم انشغالهم بالدفاع عن مرضاهم من جائحة ضربت العالم ورغم عطائهم المستمر لمرضاهم لم ينسوا أبدا أن يكونوا جزءا من عطائهم لزملائهم الأطباء، فالعمل النقابي هو عطاء بدون مقابل لزميلك الطبيب.

أطباء كفر الشيخ تناشد المرشحين الالتزام بالأخلاقيات والأعراف

وأصدرت نقابة أطباء كفر الشيخ بيانا تهيب فيه بجموع المرشحين بالالتزام بالأخلاقيات والقواعد والأعراف التي تحكم مجتمعنا أثناء الدعاية الانتخابية واصفة الأطباء بانهم إحدى حبات اللؤلؤ في عقد المجتمع المصري فلا حزبية ولا طائفية ولا عقائدية ولا عنصرية أثناء الدعاية الانتخابية أو في العمل النقابي النقابة مهنية لكل الأطباء .

ووأضحت النقابة: «ليعلم جميع المرشحين بأن مجلس النقابة الحالي لم يقتصر دورة فقط علي العمل النقابي للأطباء، ولكن أجبرتة الظروف الأستثنائية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة للأنصهار مع المؤسسات الرسمية والغير رسمية في الوقوف معهم صفا واحدا في مواجهة تحديات الوباء، وننتظر من كل المرشحين أن يكون إضافة قوية لأستمرار هذا العمل الإضافي الرائع ، وتتمني نقابة طباء كفر الشيخ لكل مرشحيها التوفيق».

أسماء المرشحين لانتخابات كفر الشيخ

وترشح لمقعدي فوق 15 سنة كل من الأطباء: «أماني الدسوقي، إبراهيم عبد المنعم ، هشام كمال، مدحت هيكل، محمد العدولي»، كما ترشح علي مقعدي تحت سنة 15 سنة كل من الأطباء: «بسيوني عبد البتواب، محمد عباس ، محمد كمال بسام، محمد عسكر، ياسين رمضان، إيمان غنيم ، صلاح زغلول ، وائل عرفة».

مواعيد انتخابات نقابة الأطباء

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون يوم 10 يوليو وحتى 14 يوليو، وتعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 17 يوليو، علي أ، يتم فتح التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم 10 أغسطس علي أن تجري الانتخابات يوم 10 أكتوبر 2021.