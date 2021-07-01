تطعيم كورونا مصر.. إنتاج 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك

كشفت وزارة الصحة والسكان آخر أخبار تطعيم كورونا مصر، موضحة أنَّه تمّ إنتاج 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك، والذي تمّ تصنيعه محليًا في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، مؤكّدة أنَّ فاكسيرا تعمل بطاقة استيعابية كبيرة تصل إلى إنتاج 600 ألف جرعة يومية.

تطعيم كورونا مصر

وتابعت وزارة الصحة، في تقرير رسمي عن تطعيم كورونا بمصر، أنَّ الوزارة تمتلك مصنعين تمّ تجهيزهما، الأول في «فاكسيرا العجوزة» بطاقة إنتاجية في الشيفت الواحد تصل إلى 300 ألف جرعة يوميًا، ويمتد لشيفتين بطاقة 600 ألف جرعة يومية، وطاقته الإنتاجية سنويا من 110 لـ220 مليون جرعة.

وأضافت وزارة الصحة، أن فعالية لقاح سينوفاك تصل إلى أكثر من 91%، متابعة أنَّ مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفاك»، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

«الصحة» تناشد المواطنين الاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدًا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا.

كما ناشدت وزارة الصحة، المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري استعدادًا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والخاصة بأعداد مصابي فيروس كورونا، أنَّ المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا في أعداد مصابي الفيروس، وهناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية حيث سجلت الوزارة أمس خروج 579 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 211384 حالة حتى اليوم.