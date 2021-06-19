استعرضت وزيرة الصحة والسكان أخبار تطعيم كورونا فى مصر، وقالت في تقرير رسمي لها إن تطعيم كورونا في مصر يكون من خلال رابط موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تروج للتطعيم ضد الفيروس، كما كمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت إنها فعالة وآمنة ولا داع للخوف.

تطعيم كورونا في مصر (رابط موقع التسجيل)

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان وجاءت كالتالي:

- أول خطوة على المواطن الدخول على رابط موقع لقاح كورونا ويمكن الدخول من خلال هذا الرابط

- ثم إدخال الاسم الرباعي.

-وبعد ذلك لابد من إدخال السن والتاريخ المرضي.

- ثم إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- وتسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- وعلى المواطن تدوين الكود في الخانة المحددة.

- ثم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- وتحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

-وعلى المواطن بعد ذلك استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

-وبعد ذلك تقوم الوزارة بارسال رقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي، والسيطرة على الفيروس، وقالت إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا هى طبيعية وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وصداع بسيط يزول من تلقاء نفسه ولا داع للخوف أو التوتر.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس وفي حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.