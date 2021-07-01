تعرف على جدول الحد الأدنى للاجور الجديد 2021.. علاوتين بـ7.5 مليار جنيه

بالتزامن موافقة المجلس الأعلى للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور ومع تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات اعتبارا من اليوم الخميس «الأول من شهر يوليو»، يبحث العديد من الموظفين عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2021، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير تفاصيل الحد الأدنى للأجور الجديد 2021

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2021

العاملين بالدرجة السادسة تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه.

-العاملين بالدرجة الخامسة تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2200 إلى 2640 جنيهًا.

-العاملين بالدرجة الرابعة تم زيادة الحد الأدنى للأجور من2400 إلى 2880.

العاملين بالدرجة الثالثة تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2600 إلى 3120 جنيهًا

-العاملين بالدرجة الثانية وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف إلى 3600 جنيه.

-العاملين بالدرجة الأولى تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4200 جنيه.

-العاملين بدرجة مدير عام تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف إلى 4800 جنيه.

الحد الأدنى للأجور الجديد 2021

-العاملين بالدرجة العالية تم رفع الحد الأدنى للأجور من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

-العاملين بالدرجة الممتازة تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8400 جنيه.

حافز إضافي شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.