تسجيل لقاح كورونا مصر.. رابط الموقع وخطوات التسجيل

دشّنت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا مصر مع بداية حملتها لتطعيم المواطنين، حيث ذكرت الوزارة أنّه لا يمكن لأي أحد الحصول على اللقاح قبل التسجيل على الموقه، مناشدة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس المستجد، كما أعلنت الوزارة خطتها لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي 2021، موضحة أنّها تتوسع حاليا في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

تسجيل لقاح كورونا مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا في مصر، مجددة التأكيد على أنّ اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعٍ للخوف.

وعن الأعراض الجانبية لتلقي لقاح كورونا، أكدت الوزارة أنّها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم أو حمة، وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، كما نصحت الوزارة بعدم أخذ أي مسكنات قبل الحصول على لقاح كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

واستعرضت الوزارة خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر من خلال الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، كما يلي:

- الدخول على موقع لقاح كورونا من هنا.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للمواطنين الحاصلين على اللقاح، مؤكدة أنّ اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة التى تصل إلى 100%، لكنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.