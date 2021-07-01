«التخطيط»: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تشارك بمبادرة «حياة كريمة»

شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات، في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة، وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» والجهود التى تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى مجالات العمل و البناء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إن الوزارة، دبرت (62) مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، و تم بالفعل تسليم تلك المراكز للجهات والتعاون فى تشغيلها.

وأكدت أن الهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

السعيد: 32 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم خدمات المحليات

كما أكدت وزيرة التخطيط، الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد، إلى أنه تم البدء بعدد (32) مركز تكنولوجى متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقارى و توثيق متنقل لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، فضلًا عن (10) مراكز نموذجية متنقلة لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير (100) مركز فى العام المالى 2021/2022.

شارك في اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، (8) سيارة كعناصر من تلك السيارات المجهزة موزعة على عدد (3) مركز تكنولوجي متنقل لصالح وزارة التنمية المحلية، و(3) مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل لصالح وزارة العدل، و(2) مركز نموذجى متنقل لصالح وزارة الداخلية.