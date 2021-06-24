التخطيط تسلم سيارات المراكز التكنولوجية للشهر العقاري بالإسكندرية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بتسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي ستقدم خدمات التوكيلات والشهر العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكدت السعيد أهمية مشروع «مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة»، موضحة أنّ جائحة كورونا رغم آثارها السلبية إلا أنّها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية، والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس والازدحام.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنّ فكرة المراكز التكنولوجية المتنقلة تتيح الوصول إلى المواطنين في مقار إقامتهم في وقت قياسي، وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة، مشيرة إلى التوجه نحو التوسع في التحول الرقمي لتحقيق رضا المواطن.

وأوضحت السعيد أنّ مشروع سيارات المراكز التكنولوجية يفيد المواطن في المقام الأول والدولة، حيث يسهم في تعظيم الموارد، لافتة إلى أنّ السيارات المتنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة الشهر العقارى بشبكة مؤمنة وسريعة، والمشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر 2030.

وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل الماضي، احتفالية تسليم الوزارة 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة في 8 محافظات، هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والأسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.