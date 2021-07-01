ارتفاع وفيات الأطفال بسبب كورونا في إندونيسيا 

قال الدكتور أمان بولونجان، رئيس جمعية طب الأطفال في إندونيسيا، إن عدد الأطفال الإندونيسيين المصابين بفيروس كورونا قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ مايو الماضي، مع ارتفاع وفيات الرضع بسبب الفيروس بشكل حاد، حيث تعاني البلاد من أشد موجة من الإصابات حتى الآن.

وأوضح رئيس جمعية طب الأطفال في إندونيسيا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أن وفيات الأطفال الأسبوعية بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 24 حالة الأسبوع الماضي من 13 حالة في الأسبوع السابق، وكثير منهم دون سن الخامسة، وكان هذا معدل زيادة أكبر من الارتفاع الإجمالي في وفيات فيروس كورونا من 1783 إلى 2476 حالة وفاة على خلال نفس الفترة.

وتابع: «أن الإصابات بين الشباب القصر تتزايد بسرعة، وأن أطباء الأطفال يصابون بفيروس كورونا طويل الأمد، وهو ذو أعراض منهكة وتبقى بعد أشهر من الإصابة بين الأطفال الإندونيسيين».

وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الإصابات بين الأطفال جهعلهم أكثر عرضة للإرهاق الوبائي ونقص المعرفة من تأثير المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال، موضحا: «أنه ليس متغير دلتا، ولكن النظام، اختبار أقل، تتبع أقل، وما زال الناس لا يعتقدون أن الأطفال يمكن أن يعانون ويموتون من كوفيد، الوعي لا يزال منخفضًا».

وذكرت وكالة «رويترز»، أن النسبة الإجمالية للحالات التي تقل أعمارهم عن 18 عامًا ارتفعت إلى 12.6٪ في يونيو مقارنة مع 5٪ في يوليو من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية، على الرغم من أن أمان أشار إلى أن الأطفال يخضعون الآن لمزيد من الفحوصات.

يذكر ان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو،أعلن هذا الأسبوع أن السلطات أعطت الضوء الأخضر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا لتلقيحهم بلقاح سينوفاك الصيني.

وشهدت إندونيسيا ارتفاعًا في عدد الحالات هذا الشهر، حيث سجلت أرقامًا قياسية جديدة في ستة أيام منذ 21 يونيو، بما في ذلك أعلى مستوى يومي بأكثر من 21807 حالة إصابة في اليوم، مما يضع ضغوطًا على الحكومة لفرض إجراءات أكثر صرامة.