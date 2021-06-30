مشاهد مرعبة بمستشفيات إندونيسيا بسبب «دلتا كورونا»: البلاد على شفا كارثة (فيديو)

أعلن الصليب الأحمر، أمس الثلاثاء، إن إندونيسيا على شفا كارثة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك يرجع إلى تفشي سلالة «دلتا»، وطالب الصليب الأحمر، العاصمة جاكرتا، بتعزيز الاختبارت والتطعيم ضد الفيروس، فيما حذرت الرابطة الطبية في إندونيسيا هذا الأسبوع، من أن النظام الصحي في جزيرة جاوة الرئيسية على شفا الانهيار، في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من المستشفات في رفض استقبال المرضى.

وكانت إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات 21 ألف إصابة في يوم واحد، لترتفع حصيلة الإصابات في إندونيسيا إلى أكثر من 2 مليون إصابة، بحسب ما أعلنته «سكاي نيوز عربية».

يذكر أنه قد تسارعت خلال الفترة الأخيرة أرقام الإصابات بسلالة «دلتا» في مختلف أنحاء العالم، كما سجلت دول عربية أرقام إصابات متفاوتة، وتثير النسخة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا» هلعًا عالميًا، ففي نفس الوقت الذي شرعت فيه العديد من الدول حول العالم في تخفيف الإجراءات الاحترازية، وسمحت بعودة كاملة أو جزئية لحرية التنقل عبر الحدود، قامت دول أخرى بإعادة القيود جزئيا بسبب انتشار الإصابات أو ظهور مخاوف حقيقية لعودة انتشار الفيروس، إذ يأتِ انتشار هذه النسخة المتحورة في شهر الصيف الذي يكثر فيه السفر، بحسب «دويتش فيلة».

واكتشفت سلالة «دلتا» في الهند في فبرايرالماضي، وبسببها توقفت الهند عن تصدير نسختها المحلية من لقاح «أسترازينيكا»، ليقفز عدد الإصابات في البلد إلى أكثر من 30 مليونا، واقتربت الوفيات من 400 ألف حالة.