بعد تهنئة السيسي بـ«الذكرى المئوية».. معلومات عن الحزب الشيوعي الصيني

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الصيني والشعب الصيني، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، حيث قال السيسي خلال كلمه بثها التليفزيون المصري، اليوم الخميس: «إن الحزب نجح تحت قيادتكم في تحقيق إنجازات مهمة، نهنئكم وشعبكم على بلوغها، وفي مقدمتها إقامة مجتمع الحياة الحديثة المتطورة، مما يعكس صدق القيادة والإصرار وعزيمة شعبها».

السيسي: نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتجية الشاملة نحو آفاق أرحب

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرئيس الصيني: «لقد تعاهدنا وفخامتكم خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين بلدينا الصديقين، واليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتجية الشاملة نحو آفاق أرحب».

وتابع: «لقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول، والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي»، مضيفا: «يتعين بذل كل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات التجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية، في مواجهة التحديات الدولية، وأشير هنا للدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة».

واستكمل الرئيس السيسي: «لعلها تكون المفارقة التاريخية التي جعلت أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني عام 1921 يتوافق مع 23 يوليو، وهو تاريخ عزيز على الشعب المصري أيضا».

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الحزب الشيوعي الصيني في مئويته:

- قام مؤسس الجمهورية الشعبية في الصين ماو تسي تونج بعد 20 عاما من أول مؤتمر عام للحزب، بتحديد الذكرى في الأول من يوليو، وفق وكالة «فرانس برس».

- وصل الحزب الشيوعي الصيني، الذي أسس عام 1921، إلى السلطة منذ 72 عاما، بعد حرب أهلية طويلة، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

- من حرب الأفيون إلى حركة 4 مايو 1919، خاض الشعب الصيني نضالات باسلة من أجل معارضة الإمبريالية والحكم الإقطاعي، ومنها النضالان الرئيسيان: «حركة مملكة تايبينج السماوية الفلاحية وثورة 1911 بقيادة الطبقة البرجوازية»، بحسب موقع «تشاينا توداي».

- لكن انتهي النضالان بالفشل بالتتابع، حيث يدل التاريخ على أن طبقة الفلاحين والبرجوازية الوطنية لا تقدران على قيادة الثورة الديمقراطية إلي تحقيق النصر بسبب محدودية ظروفهما التاريخية والطبقية.

- في بداية عام 1920، بدأ لي دا تشاو وتشن دو شيو وغيرهما يجرون النقاش لتأسيس الحزب.

- بعد إنشاء الجماعات الشيوعية في مختلف المناطق، قامت بالنشاطات الثورية في شتى المجالات، ومن أجل نشر الماركسية - اللينينية على نطاق واسع وتوحيد الأفكار حول تأسيس الحزب، غيرت الجماعة الداعية في سبتمبر 1920 مجلة «الشباب الجديد» إلى مجلة الحزب علنيا.

- في نوفمبر 1920، أنشأت أيضا مجلة «الحزب الشيوعي» الشهرية وكانت توزع سرا في المدن الرئيسية في البلاد كلها، وهي مجلة الحزب الأولى في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني.

- أنشأت المنظمات الشيوعية في مختلف المناطق مجموعة من المنشورات الشعبية الملائمة للعمال، مثل مجلة «أوساط العمل» في شانغهاي و«صوت العمل» و«مجلة العمال الشهرية» في بكين، «مجلة العمل الشهرية في جينان» في جينان و«العمال» في جوانغتشو وغيرها، لكي توضح للعمال المعرفة.

- على هذا الأساس، تغلغلت المنظمات الشيوعية في مختلف المناطق إلى جماهير العمال، حيث نشطت في إقامة مدرسة العمال الليلية، وإنشاء النقابات، كما تأسست في شتى المناطق عصبة الشبيبة الاشتراكية وتم قبول مجموعة من أعضاء العصبة، فصارت عصبة الشبيبة مساعدا قويا وقوة احتياطية للحزب بحسب تقرير للمؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني.

- في مارس 1921، عقد اجتماع المندوبين من الجماعات الشيوعية المختلفة، حيث صدر البيان حول هدف الحزب ومبادئه، كما تمت صياغة المنهاج المؤقت وتحديد أجهزة وخطة أعمال الحزب وتوضيح مواقفها حيال عصبة الشبيبة الاشتراكية والنقابة واتحاد التجارة والصناعة والهيئات الثقافية والتعليمية والجيش.