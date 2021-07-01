فرنسا لـ«السعوديين»: تأشيرة شنجن الصادرة من أى دولة صالحة للدخول

أعلنت سفارة الجمهورية الفرنسية في الرياض، الحالة النظامية لتأشيرة «شنجن» وإمكانية السماح بالدخول إلى فرنسا في حال تم إصدار التأشيرة من دولة غير فرنسا، حيث قالت السفارة: إن تأشيرة «شنجن» صالحة للدخول إلى فرنسا بغض النظر عن الدولة التي أصدرتها من دول الاتحاد الأوروبي».

وكانت فرنسا قد صنّفت المملكة العربية السعودية ضمن القائمة الخضراء لمن يرغبون بالسفر إليها، إذ قال السفير الفرنسي في السعودية لودوفيك بوي: «يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا، أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني».

كما أعلن السفير الفرنسي أنه اعتبارا من الخميس 2021/6/24 أصبح بإمكان القادمين من السعودية الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التوجه إلى فرنسا دون الحاجة إلى فحص PCR قبل المغادرة، ولن يخضعوا للحجر المنزلي عند الوصول، كما أن المسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح فيُطلب منهم إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة، ولن يخضعوا للحجر المنزلي عند الوصول.