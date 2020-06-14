باستثناء البرتغال.. إسبانيا تفتح حدودها مع دول "شنجن" 21 يونيو الجاري

أفادت تقارير إعلامية، اليوم، بأن إسبانيا ستفتح حدودها مع دول منطقة شنجن بالاتحاد الأوروبي، في 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن مدريد، ستفتح حدودها على دول منطقة شنجن في الاتحاد الاوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو المقبل، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وكانت الحكومة الإسبانية، قد قالت في وقت سابق، إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو، من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار، التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين، كجزء من برنامج تجريبي.