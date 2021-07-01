محافظ أسيوط: إزالة 6 تعديات على النيل بقرية الحواتكة في منفلوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 6 حالات تعدٍ على النيل بمساحة 222 مترا مربعا بناحية «عزبة الشراقوه»، التابعة لقرية الحواتكة بمركز منفلوط، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي على نهر النيل التي تم إزالتها إلى 58 حالة بإجمالي مساحة 10 ألاف و386 مترا مربعا منذ بدء الموجة الـ 17 في 17 مايو 2021 وحتى اليوم.

وتابع محافظ أسيوط حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل التي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء عصام سعد، في تصريح صحفي، اليوم، على مواصلة المحافظة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي للتعديات على النيل وشبكات الترع والمصارف حيث يعتبر ذلك النوع من التعدي هو أخطر أشكال التعدي لما له من آثار خطيرة على قدرة القطاع المائي، في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ منافع الري والصرف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف من التعديات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات القروية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات جديدة وإزالتها فورا للحفاظ على النيل لعدم تعرضه للردم من المخالفين وشن حملات دورية بقرى ونجوع المحافظة لضمان عدم عودة التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.