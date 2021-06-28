محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروعي صرف صحي «مسارة وكومبوها» في ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء محطتي رفع صرف صحي وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بقريتي مسارة وكومبوها بمركز ديروط، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعين، ضمن مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف 7 مراكز داخل المحافظة بإجمالي 150 قرية.

رافقه خلال الجولة العقيد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، عيون إبراهيم نائب رئيس المركز، المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجهاز تعمير الوادي الجديد، مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومسؤولي الشركة المنفذة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة رفع صرف صحي وخط طرد وشبكات الانحدار بقرية كومبوها، الذي يجري تنفيذه بواسطة الإنتاج الحربي بتكلفة 97 مليون جنيه، واستمع لشرح لأهم الأعمال التي تم تنفيذها، وتابع أعمال حفر خط الطرد وشبكات الانحدار، ثم تفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية مسارة وخط الطرد وشبكة الانحدار بتكلفة 85 مليون جنيه بإجمالي أطوال شبكات 26 كم طولي، وينفذه الإنتاج الحربي، مشيدًا بمعدلات التنفيذ بالمشروع والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات، مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ، ثم استمع المحافظ إلى شرح لأهم مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها بقرى مركز ديروط، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، خلال مرحلته الأولى، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بعدد 5 مراكز، هي «ساحل سليم، أبوتيج، أبنوب، صدفا، والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط».