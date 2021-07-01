خدمات وحياة كريمة.. أهم مشروعات شهدتها القليوبية في 7 سنوات

«طرق ومستشفيات وتطوير منظومة الصحة والمدارس»، مشروعات تنموية وقومية شهدتها أرض القليوبية علي مدار ال7 سنوات الماضية في أعقاب ثورة 30 يونيه وعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد نهضة تنموية في كافة المجالات التعليمية والصحية والري وتبطين الترع والنهوض بالمدن والتخلص من العشوائيات والمناطق الخطرة وأسلاك الضغط العالي.

«الوطن»، تستعرض المشروعات القومية والتنموية التي جرت وتجري علي أرض القليوبية خلال السنوات السبع الماضية في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة وإحتفالا بذكري ثورة 30 يونيه و7 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القليوبية 7 سنوات إنجازات ...حياة كريمة في 36 قرية بشبين القناطر

مع إنطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، شهدت القليوبية إنطلاق فرق عمل المبادرة لتطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع حيث تشهد المبادرة إنجازات كبري في كافة المجالات ومنها الابنية التعليمية

وتوضح الدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير المشروعات بالمحافظة، إن الخطة تقوم علي زيادة عدد الفصول التعليمية بالقرى ما بين إنشاء مدارس جديدة وأعمال إحلال جزئي وتوسعة للمدارس القائمة حاليا بعدد 16 مدرسة حيث سيتم إضافة 214 فصلا تعليميا جديدا بعدد من القرى الأكثر احتياجا لهذه المدارس.

وأضافت مدير المشروعات أنه جرى إدارج 8 مدارس لأعمال التوسعة وزيادة أعداد الفصول التعليمية بها وهى مدارس «الأحراز الابتدائية وأوبوبكر الصديق الثانوية بنين بشبين القناطر والمدرسة الثانوية بنوى ومدرسة القشيش الإعدادية ومدرسة كفر سعد بحيري للتعليم الأساسى بطحوريا ومدرسة أبو الوفا محمد الخنائى بالمريج ومدرسة كفر الشيخة سالمة الابتدائية بطحوريا ومدرسة عرب جهينة ب1 بمنشأة الكرام»، مشيرة إلى أن المركز في حاجه لزيادة عدد الفصول بالتعليم الأساسي حيث تبلغ الكثافة في الفصل الواحد في التعليم الإبتدائي 49 تلميذا وفي التعليم الإعدادي إلى .45

القليوبية 7 سنوات إنجازات .... دعم القري المحرومة صحيا

وقالت مدير مشروعات القليوبية إن هناك قرى محرومة من الوحدات الصحية وهي عرب الصوالحة و كفر سليمان الور والحصافة و كوم السمن و السلمانية والعطارة و الحزانية و الغريري، سيتم دعمها بالخدمات الصحية اللائقة من خلال حياة كريمة .

القليوبية 7 سنوات إنجازات ...تبطين الترع

تشهد محافظة القليوبية ضمن إنجازات 7 سنوات بعد ثورة 30 يونيو وعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أضخم مشروع قومي لتبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يجري هدرها فى الشبكة المائية.

ويتضمن المشروع المرحلة الأولى تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالي أطوال 410 كيلو مترات بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون جنيها والذي يعد بمثابة مشروع استثماري في شبكات الترع والمجاري المائية وهو ما يعد نقلة نوعية لم تشهدها مصر من قبل ويساعد في الحفاظ على المياه المهدرة بالإضافة إلى الحفاظ على المياه و وزيادة رقعة الأراضي المنزرعة.

واضافت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إن المشروع القومي لتبطين الترع يحظى باهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية وتنفذه وزارة الرى والموارد المائية

القليوبية 7 سنوات إنجازات ... تطوير كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية

وتضمنت مشروعات الإنجازات في 7 سنوات في محافظة القليوبية مشروع تطوير وترميم وصيانة كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية ضمن مخطط إعادة القناطر للسياحة الداخلية والخارجية بالتنسيق مع وزارة الرى ومجلس مدينة القناطر الخيرية والذي يرجع تاريخه 30 أغسطس عام 1868م حيث بني في عهد محمد علي باشا خيث كان يعاني الإهمال والإنهيارات الجزئية بالإضافة إلي القمامة التي أصبحت تملؤه وتأكل الطبقة الأسمنتية وكان معرضا للسقوط في أي لحظة

واشار حسين حسني مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة القليوبية، إلى إن المشروعات شملت دعم الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية والأبواب الحديدية وتنظيف جميع المشغولات الحديدية مع تطوير نظام الاضاءة بالكوبري وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب وبناء جميع الأجزاء المنهارة بالكوبرى والتي تضررت من حادث إرهابى سابق

القليوبية 7 سنوات إنجازات .... نهضة في الطرق

وشهد قطاع الطرق بمحافظة القليوبية خلال 7 سنوات إنجازات نهضة كبيرة بإنشاء شبكة من الطرق تربط المحافظات إلى جانب الطريق الحر الزراعي «بنها - شبرا»، والطريق الإقليمي كما تشهد المحافظة توسعة الدائري والدائري الإقليمي المرج، إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالقرى والمدن الصغير لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطن المصرى

ويعد طريق مدخل بنها القبلي «مساكن طابا»، من أهم الطرق التي شهدت تطوير بالعاصمة بنها بالإضافة إلي تطوير حديقة طابا بمدينة بنها ومدخل بنها بجوار مفارق الزقازيق على الطريق الزراعى والذى تم الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة الرصف بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه

ولفت المهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها إلى إنه جرى رفع كافة المعوقات في الطرق ومداخل العاصمة وتم حلها للتسهيل على الشركة المنفذة للمشروع لتسليم الطرق على أعلى مستوى من الكفاءة والخدمات العامة للمواطنين من رصف وإنارة وصرف صحي.

القليوبية 7 سنوات إنجازات... تطوير صدر 23 يوليو وبنها التعليمي والخانكة المركزي

وفي القطاع الطبي دخلت عدة مستشفيات منظومة التطوير والإحلال وكان لمحافظة القليوبية نصيب كبير من أعمال التطوير حيث يوجد بالمحافظة 24 مستشفى حكومي و195 وحدة صحية ومركز طبي و53 مستشفى خاص بإجمالي 4689 سرير بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها مكونة من 3 مباني وبها 887 سرير كما يوجد 64 نقطة إسعاف و105 سيارة

وشهد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة أعمال تطوير بلغت 220 مليون جنيه حيث تتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل

وأوضح الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه جرى فتح العيادات الخارجية وتم استقبال مرضى الدرن والصدر، حيث تم توفير مبنى بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات

وأضاف أنه يجري العمل في مستشفى الخانكة المركزي بعد تطويرها بمبلغ 220 مليون جنيه حيث تضم 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي و17 سرير عناية مركزة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99%

وفي بنها دخل مستشفي بنها التعليمي الجديد الخدمة وبدأ التشغيل التجريبي لها وهي مصممة على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة (الكبسولة) بتكلفة 260 مليون جنيه

القليوبية 7 سنوات إنجازات.... تطوير العشوائيات

وشهدت القليوبية خلال 7 سنوات إنجازات جهود مضنيه في مجال تطوير العشوائيات حيث نجحت المحافظة في تغيير كابلات الكهرباء الهوائية بأبراج الضغط العالي إلى كابلات أرضية في 11 منطقة كانت غير امنة علي السكان وتحولت لمناطق أمنة بتكلفته 750 مليون جنيه استجابة لاستغاثات الأهالي بجانب حصر سكان منطقة "عشش البكري" على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وتوزيع استمارات تطويرها

ونوه الدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إلى إنه تم إزالة الخطورة عن الـ11 منطقة التي كانت تقع أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بجهد 220 كيلو فولت ضمن الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة وفك 69 برجا للضغط العالى بطول 6 كيلو مترات عقب إلغاء التيار الكهربائى بها وإطلاقه فى الكابلات الأرضية

القليوبية 7 سنوات إنجازات ....تطوير القناطر الخيرية

وكان لمدينة القناطر الخيرية التاريخية، نصيب من التطوير لوضعها على خريطة السياحة الداخلية والخارجية حيث تشهد المدينة طفرة كبيرة في جميع المجالات وخاصة تطوير الحدائق والتي تشمل تطوير 11 حديقة بتكلفة 24 مليون جنيه حيث تتم أعمال التطوير بواسطة التشغيل الذاتي لوزارة الري والموارد المائية

وأوضح شرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر أن أعمال التطوير تشمل 11 حديقة هي «عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ والنموذجية ب وأبو إردان والتوفيقي أ والتوفيقي ب والمركز الثقافي» وتضمن تطوير حدائق عفلة بمساحة 14 فدان بتكلفة 8 ملايين جنيه والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، وعلى مساحة 6 أفدنة والمركز الثقافي 5 ملايين جنيه على مساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 5 أفدنة

كما يتضمن مشروع تطوير القناطر إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثرى خاص و طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي وإحياء مشروع تطوير محلج القناطر الأثري وتحويله إلي فندق ومتحف دولي باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه

القليوبية 7 سنوات إنجازات .... جامعة بنها الأهلية بالعبور

وتزامنا مع إنجازات 7 سنوات في عهد السيسي بالقليوبية شهدت جامعة بنها إنطلاق مشروع الجامعة الاهلية الجديد بالعبور والتي تشمل دراسة النانوتكنولوجي والفنون وإدارة الأعمال وتعد من أكبر المشروعات التعليمية التي يتم إنشاؤها حاليا.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى إن الجامعة تولي ملف الجامعة الأهلية المملوكة لجامعة بنها الحكومية اهتماما كبيرا مشيرا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التي استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية في المدن الجديدة مؤكدا أن هذه المنشآت جزءً من استثمارات الجامعة وبالتالي لابد من استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها، طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف أن الجامعة الأهلية تضم برامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح حيث إنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية وتهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضح الجيزاوي، أنه جرى تسليم الموقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و6 شركات وطنية لتنفيذ المشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 10 أشهر وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.