مصرع ربة منزل بسبب ماس كهربائي في الغسالة بالخانكة

لقيت ربة منزل مصرعها، صعقا، أثناء غسيل الملابس فى الغسالة بمنزلها الكائن بمنطقة عزبة البنك، دائرة مركز الخانكة، نظرا لحدوث ماس كهربائي فى الغسالة ولقيت مصرعها فى الحال.

جري نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد معاينة مفتش الصحة وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول «ن.س.أ»، ربة منزل جثة هامدة أثر صعق كهرباء، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة من إحدى قرى مركز شرطة الخانكة وأثناء قيامها بغسل الملابس فى الغسالة حدث بها ماس كهربى وصعقها وتوفيت فى الحال.

وقامت أسرة المتوفاة بنقلها لمستشفى شبين القناطر العام وتم التحفظ عليها فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

في وقت سابق لقي المدعو «ح. ع»، 26 عاماً، مصرعه فى شبين القناطر، طعنه عاطل فى مشاجرة بسبب الخلاف علي شراء المخدرات، بقرية الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي شبين القناطر العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «ع. ع»، عاطل حيث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسب شراء المخدرات، قام علي إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.