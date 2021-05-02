مصرع حداد سقطت عليه بوابة حديد في الخانكة

لقى حداد مصرعه، سقطت عليه بوابة حديدية، أثناء تركيبها، وتوفى فور وصوله للمستشفى، حيث أمرت النيابة العامة في الخانكة بالتصريح بدفن جثة المتوفى، عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بوفاة المدعو «م.ر» 45 عامًا، إثر إصابته بكسر بالفقرات وتهتك بالحبل الشوكي ونزيف بالرئة.

وبسؤال شقيق المتوفى ويدعى «محمود.ر»، 43 عامًا، مقيم دائرة المركز «حداد»، قرر أنه كان بصحبه شقيقة وأثناء تركيب بوابة حديدية كبيرة سقطت عليه، ما أدى إلى وفاته فور وصوله للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

في وقت سابق؛ لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق عودته من محافظة المنوفية اتجاه القاهرة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أعلى كوبري الفحص بمدينة بنها، جرى نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بوفاة شخص، إثر انقلاب سيارته الملاكي، أثناء عودته من محافظة المنوفية متجهًا للقاهرة، أعلى كوبرى الفحص بمدينة بنها.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وبالفحص تبين انفجار إطار السيارة خلال سيرها أعلى كوبري الفحص، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.