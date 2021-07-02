أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر

تمد الخضروات والفاكهة الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 2 يوليو استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض إلى 25 جنيهًا، بينما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم الأربعاء بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم الأربعاء، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم الأربعاء بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

كما تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الأربعاء بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو جرام الليمون اليوم الأربعاء بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس اليوم الأربعاء بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم الأربعاء من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

كما وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم الأربعاء إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم عند 7 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم الأربعاء بين 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم الأربعاء، من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر القرنبيط

واستقر سعر الكيلو من القرنبيط عند 10 جنيهات.

سعر ورق العنب

وتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل كيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر المانجو

ووصل سعر المانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، وزبدية 20 جنيهًا، بلدي 18 جنيهًا، فونس 25 جنيهًا، فص 50 جنيهًا، دبشة 15 جنيهًا، صديقة 20 جنيهًا.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و50 جنيها.

سعر البرتقال

كما سجل سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر العنب

ووصل سعر الكيلو جرام من العنب النباتي والأحمر نحو 15 جنيهًا، والعنب الأسود نحو 25 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي عند 15 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر البرقوق السكري 25 جنيها، والإنجليزي 20 جنيهًا.

سعر تين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

وسجل سعر الكنتالوب نحو 6 جنيهات للكيلو.