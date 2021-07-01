البرنامج السياحي لزيارة وفد مبادرة إحياء الجذور لمحافظات مصر

تنطلق النسخة الرابعة من مبادرة «إحياء الجذور» في شهر يوليو الجاري، والمقامة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أن أطلق نواة المبادرة في القمة الثلاثية «بنيقوسيا» في نوفمبر 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر، ثم النسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة الأطباء في إنجلترا من مصر واليونان وقبرص، وبعدها جاءت النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من البلدان الثلاثة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تنظيم زيارة لـ15 شابا من مصر واليونان وقبرص لزيارة المعالم السياحية والمهمة المشتركة في الدول الثلاث، مع وضع الترتيبات النهائية لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة «إحياء الجذور- NOSTOS»، ونظرا لجائحة كورونا فقد تم اختيار 5 شباب من كل دولة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للمعايير الدولية والتأكد من حصول كافة المشاركين في الفعاليات على اللقاح ضد وباء كورونا المستجد، ويرصد التقرير التالي الأماكن السياحية التي يزورها شباب المبادرة في مصر:

1- زيارة مكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن ذات الطابع اليوناني القديم بالإسكندرية.

2- لقاء مع البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم.

3- زيارة قناة السويس والأماكن ذات الطابع اليوناني بالإسماعيلية.

4- زيارة الأهرامات.

5- البرلمان المصري.

6- المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، والذي يضم كنوزا أثرية من مختلف الحضارات التي عاشت على أرض مصر، في إشارة واضحة إلى احتضان مصر لكل الشعوب والحضارات منذ فجر التاريخ.