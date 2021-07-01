«ادرس في مصر».. تطبيق لتعريف الشباب بالجامعات الجديدة

تستهدف مبادرة «ادرس في مصر» تعريف الشباب المصري في الخارج بالجامعات الجديدة التي تنشئها الحكومة المصرية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة؛ للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج واطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.

ويعتبر تطبيق «ادرس في مصر»؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية الموجودة بالداخل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاع شباب الدارسين في الخارج، على مشروع الجامعات الجديدة، من خلال تنظيم زيارات لهم لمناطق الجامعات الجديدة، باعتبارها أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنَّه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا.

جامعة الجلالة تضم 13 كلية بينها الطب

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن جامعة الجلالة والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية البيوتكنولوجي وغيرها، من المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.

واوضح المصدر، أن شباب الدارسين في الخارج لابد وأن يشاهدوا ما تم إنجازه على أرض الوطن ومنها تطوير التعليم الجامعي، وإنشاء جامعات جديدة، وتم تعريفهم بالكليات والتخصصات الموجودة بجامعة الجلالة والمشروعات التي تم تنفيذها في مدينة الجلالة، فضلا عن تفقد الجامعة.

عرب عن سعادتهم بما تشهده مصر في العديد من القطاعات الذي يعد طفرة غير مسبوقة في فترة وجيزة من الزمن، وأن منطقة الجلالة تحاكي في جمالها العديد من الأماكن العالمية.

وتتمثل الجامعات تخطيطا عمرانيًا على أحدث المعايير العالمية، لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والنهوض بالتعليم المصري، فضلًا عن عقد الشراكات مع عدد من الجامعات، لتوفير فرص لاستيعاب عدد أكبر من الدارسين داخل مصر وفق أحدث النظم التعليمية، بجهود خبراء مصر بالخارج، كما أن هناك 4 عمداء لكليات بجامعة الجلالة من علماء مصر بالخارج، الذين قرروا العودة والمشاركة بخبراتهم في نهضة مصر العلمية.