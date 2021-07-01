إجراءات وخطوات التحويل بين المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إجراءات التحويل بين المدارس الحكومية، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 45 يوما، على أن تنتهي يوم 15 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنّ المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات، تتولى التحويل بين المدارس للطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان التحويلات بالمدارس بطريقة واضحة، ومراعاة إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، والتحويل بين المدارس دون مناظرة السن، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائي.

وشددت وزارة التربية والتعليم الفني، على الالتزام بأحكام المادة رقم 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عند التحويل، حال وجود نزاع بين الأب والأم.

وأوضحت الوزارة خطوات التحويل من مدرسة لمدرسة أخرى كالآتي، وتتمثل في أن يتقدم طلبات التحويل مباشرةً من مختلف المراحل التعليمية على استمارة التحويل المعدة لذلك، لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة على استمارة التحويل، وضع الأوراق المقدمة بالطالب ورقم القيد في السجل، تسجل المدرسة الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطى لولي الأمر إيصال بالاستلام.

وتضمنت خطوات التحويل بالمدارس الحكومية، أن تشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، إضافة إلى فحص أوراق الطالب والتأكد من توافر الشروط المتطلبة في التحويل، وقبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويجري إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها.

البيانات الموجودة على نموذج التحويل بين المدارس

اسم الطالب رباعيا.

- اسم المدرسة الراغب في التحويل منها.

- الصف الدراسي المقيد به.

- المدرسة الراغب في التحويل إليها على أن يكتب أكثر من رغبة.

- اسم ولي الأمر والرقم القومي ورقم هاتفه.