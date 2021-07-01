4 يوليو.. تسليم خطابات الندب لمراقبي امتحانات الثانوية العامة 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 4 يوليو الحالي لتسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين ومقدّري الدرجات، للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي تبدأ يوم 10 يوليو الحالي للشعبة العلمية، و11 يوليو للشعبة الأدبية وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والطلاب المكفوفين.

وأوضحت وزارة التعليم، أنّه جرى تطعيم المعلمين والمراقبين والمشرفين على امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا، كما ستبدأ الإدارات تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات، وتستمر لمدة يومين على أن تنتهي 7 يوليو، حسب الشروط والموانع التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وأولها الإصابة بفيروس كورونا.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بين شروط الاعتذار عن أعمال الامتحانات، تسليم تقرير طبي حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام، مدونا به «يعفى من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر، إجازة بدون مرتب» (المستند الدال على ذلك)، أو العمل جزءا من الوقت، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمدا من الإدارة التعليمية، أو أن يكون هناك نسبة عجز 5%، أو أن يكون لديه طفل رضيع «حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد».

وتتضمن شروط الاعتذار، وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي + شهادة ميلاد»، أو وجود طفل مصاب بمرض مزمن، أو وفاة الزوج أو الزوجة «شهادة وفاة لا تتجاوز سنة»، سفر الزوج أو العمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد «خطاب معتمد من جهة العمل»، أو ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، إذ يمكن أن يعتذر أحدهم، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

كما تضمنت شروط الاعتذار عن الامتحانات، أن يكون هناك قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، الاستدعاء للتجنيد، ووجود خصومات ثأرية ويثبت ذلك «خطاب حديث من مديرية الأمن»، أو الإحالة للمعاش.