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عاجل.. 5 سنوات حد أقصى لصلاحية جواز السفر السعودي لمن هم دون 15 عاما

كتب:

محمد علي حسن
04:06 م | الخميس 01 يوليو 2021
جواز السفر السعودي

جواز السفر السعودي

أعلنت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، شروط إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة لمن هم دون سن 15 عاما.

وكشفت منصة «أبشر»، عن أنه في حال الرغبة بإصدار الجواز لمن هم دون 15 عاما، فيجب التحقق من الشروط التالية: أن لا يكون قد سبق إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة، وجود عنوان وطني مسجل في البريد السعودي لإيصال الجواز المصدر إليه، يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد الأسرة أقل من 15 سنة، وجود فرد الأسرة داخل المملكة العربية السعودية، سداد رسوم إصدار الجواز، أن لا يكون لدى فرد الأسرة جواز سفر.

 

 

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