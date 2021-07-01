بعد تعيينه بيومين.. وفاة قائد بجيش الاحتلال خلال تدريب في قاعدة عسكرية

توفي قائد لواء ناحال في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العقيد شارون أسمان، البالغ من العمر 42 عاما، صباح اليوم الخميس، بعد سقوطه خلال تدريبات في قاعدة عسكرية وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال االإسرائيلي إن شارون تلقى العلاج الطبي في مكان الحادث، ولكن سرعان ما أعلن عن وفاته، ويجري التحقيق في ملابسات القضية وإبلاغ عائلته، حيث ترك وراءه أرملته وابنتين.

وانهار الضابط الإسرائيلي قرابة الساعة السابعة صباحًا خلال معسكر تدريبي للياقة البدنية في معسكر قيادة لواء ناحال بالقرب من «كفار يونا»، وكان يركض جنبًا إلى جنب مع ضباط ومقاتلين آخرين من اللواء، الذين قدموا له العلاج الأولي ميدانيًا بقيادة طبيب اللواء الذي أجرى له عمليات إنعاش مطولة دون نجاح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، ظهرًا، إن شارون خدم في الجيش لمدة 25 عامًا تقريبًا في المواقع الميدانية والقيادة والأركان والتدريب، وشارك في القتال بالمنطقة الأمنية في لبنان، وقاد كتيبة شهام في لواء ناحال خلال عملية «إيتان» في قطاع غزة في 2014.

وتولى شارون منصب قائد ناحال يوم الاثنين الماضي فقط، وفي مراسم تنصيبه قال: «نحن جاهزون ومستعدون لأية مهمة - سنكون أول من يقف في طليعة أي تحد، مع الالتزام بتنفيذ المهمة والانتصار بها».

وصرح رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه «بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أبعث بأحر التعازي إلى عائلته في وفاة العقيد شارون أسمان، قائد لواء ناحال الذي وافته المنية صباح اليوم».

وكتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو: «أبعث بأحر التعازي لأسرة العقيد شارون أسمان ، قائد لواء ناحال، الذي وافته المنية اليوم خلال نشاط بدني في قاعدة للجيش الإسرائيلي في وسط البلاد، ساهم شارون بشكل كبير في أمن إسرائيل لمدة 25 عامًا، حيث خدم في المناصب القتالية والقيادية، أصيب خلال عملية إيتان أثناء خدمته كقائد لكتيبة شهام، وفي يوم إصابته عاد لقيادة جنوده، أحييه وأعانق عائلته».